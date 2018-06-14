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Новый голосовой помощник от Samsung определяет, когда пользователь спит

Сегодня, 14:54

В ноябре прошлого года в компании заявили, что идёт разработка нового голосового помощника, в основе которого лежит искусственный интеллект. Продукт будет значительно отличаться от Siri и Cortana, ведь они – набор команд и поисковых запросов, а Bixby от Samsung – ИИ, который понимает, что ему говорят, и постоянно совершенствуется.

Строение помощника можно сравнить со снеговиком, верхняя часть которого будет поворачиваться на голос владельца, чтобы точнее распознавать команды. Кроме того, ассистент будет оснащён камерой, благодаря которой сможет идентифицировать личность говорящего. Динамики способны определять, когда человек бодрствует, а когда спит. Кроме того, устройство будет оснащено сенсорным дисплеем для вывода сообщений и изображений.

Сначала приложение Bixby появится в смартфонах серии Samsung Galaxy S8, который официально презентуют 29 марта, а продажа стартует в конце апреля. Также компания планирует внедрить технологию и в более старые модели. Эксперты уверены, что, если ассистент получится удачным, то стоит ожидать скорого внедрения Bixby в остальную технику компании, начиная с телевизоров и заканчивая стиральными машинами.

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