В России стартовала распродажа смартфона Huawei Honor 7C pro от Tmall

Сегодня, 12:04

При временной акции мобильное устройство будет стоить всего 9,4 тысячи рублей, в то время как обычная цена составляет -14 тысяч рублей. Новая цена сопоставима с официальной стоимостью гаджета в Китае.

Торговая площадка Tmall, которая входит в компанию Alibaba Group, заключила официальное соглашение и стала партнёром по продажам мобильных устройств Huawei на территории России. Об этом рассказал официальный представитель компании.

Tmall теперь будет официально и напрямую продавать устройства Huawei российским покупателям. Уже сегодня, 14 июня, стартовала первая распродажа от торговой площадки смартфона Huawei Honor 7C pro. Всего планируется продать больше 20 тысяч девайсов.

Сейчас Huawei Honor 7C pro в РФ стоит 9,4 тысячи рублей, при обычной цене в 14 тысяч рублей. Такая низкая цена сопоставима со стоимостью этого смартфона в Китае. Такое различие есть из-за того, что во всех странах разные законы, и многие смартфоны в России могут стоить на порядок дороже, чем в остальном мире.

Стоит отметить, что AliExpress из Alibaba Group, и Tmall в декабре стали официальными партнёрами другого производителя смартфонов – компании Xiaomi. Каждый раз подобные соглашения торговая площадка отмечает распродажей. Тогда удалось продать больше 40 тысяч смартфонов Xiaomi Redmi 5A.