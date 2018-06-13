В Amazon алгоритмы вытесняют "белых воротничков"

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Сотрудники с шестизначными зарплатами останутся не у дел, их заменят программным обеспечением, которое может строить прогнозы относительно поведения потребителей.

Розничная торговая интернет-компания Amazon приступила к автоматизации задач «белых воротничков», людей вытесняют компьютерные алгоритмы. Работников складов компания начала заменять роботами еще в 2014 году. По имеющейся информации, в Amazon начали ставить перед алгоритмами задачи по прогнозированию спроса, заказу товаров и обсуждению цен. На первом этапе мнение человека было в приоритете перед решением машины, но благодаря увеличению точности работы программ «белые воротнички» вынуждены обосновывать свое решение в случае несогласия с компьютером.

ПО более качественно строит прогноз покупательского поведения. Сейчас группа ретейл-специалистов объединяется с командой по управлению маркетплейсом. Некоторые высокопоставленные руководители уже сменили свое рабочее место или ушли из компании.

Вместо специалистов по ретейлу «переговоры» с производителями и брендами проводят алгоритмы. Роботы определяют привлекательность предложения производителя для Amazon и оптимальное для продажи количество товара.

По словам эксперта из Университета Сан-Диего Джоэля Сазерленда, компания будет все меньше и меньше нуждаться в людях управляющими розницей. Amazon имеет больше всех прочих компаний ресурсов и опыт, которые помогут объединению новых технологий.

Руководители Amazon утверждают, что компания роботизирует процессы, с целью повышения качества обслуживания своих клиентов и создает новые рабочие места. В прошлом году компания Amazon внедрила в свои процессы 15 тысяч роботов, а количество рабочих мест увеличилось на 50%.