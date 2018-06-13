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Samsung Galaxy X с гибким экраном может стоить 2000 долларов

Сегодня, 18:31

Презентация нового смартфона состоится в 2019-м году, однако уже в конце года Samsung начнет массово производить телефоны. Пока Samsung готовят очередную новинку, появилась информация о предполагаемой стоимости Samsung Galaxy X.

Создатели оценили свое творение почти в 2000 долларов. Смартфон с гибким экраном не станет самым дорогим и востребованным девайсом в мире, но почти в два раза обойдет популярные телефоны по стоимости. Гаджет начнут производить в ноябре или в декабре этого года, а на рынок новинка выйдет уже в следующем году. По предварительной информации, Samsung Galaxy X будет с 7,3-дюймовым экраном, а в сложенном виде - 4,5.

Уже на протяжении многих лет компании говорят о производстве гибких смартфонов, и вот Samsung решила стать первооткрывателем в этой категории. Однако некоторые источники говорят о том, что компанию-гиганта может опередить Huawei, которая планирует выпустить гибкий смартфон уже этой осенью.

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