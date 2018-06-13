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Специалисты рассказали о сложностях при эксплуатации Nvidia GTX 1080 Ti на ноутбуках

Сегодня, 19:10

Компания Nvidia хорошо известна производством универсальных видеокарт – как для ноутбуков, так и для ПК. Однако, после выпуска Nvidia GTX 1080 Ti столкнулась с определенными сложностями.

Изначально речь об установке видеокарты на ноутбук не шла из-за слишком высокого (250 Вт) теплоотделения. Эксперты считают, что такие показатели могут не осилить далеко не все настольные компьютеры. Для любителей видеоигр, предпочитающих легкие в транспортировке тонкие ноутбуки, эта деталь просто не подошла из-за проблем с охлаждением. Сократив теплоотделение у Nvidia GTX 1080 Ti до 180 Вт, специалисты Nvidia рассказали, что теоретически теперь можно использовать эту видеокарту и для ноутбуков.

Несмотря на то, что скорость работы видеокарты оказалась неплохой, компания не стала устанавливать ее на ноутбуки из-за возможного увеличения их стоимости. Помимо этого, возникли сложности с установкой чипов памяти на микроплаты ноутбука, что является необходимым условием для регулярной эксплуатации Nvidia GTX 1080 Ti.

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