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Обновление на Android позволит удалить приложение для смены тем

Сегодня, 18:43

Разработчики решили облегчить работу с операционной системой. Скоро пользователям можно будет избавиться от «тяжёлых» приложений.

 

Работники Google сообщили, что новую функцию можно будет найти в меню настроек смартфона с операционной системой Android. Обновление предоставит пользователям возможность самостоятельно выбирать оформление панели быстрой настройки, списка приложений и папок. На данный момент, чтобы поменять тему нужно скачать специальное приложение-лаунчер, которое не связано с разработчиками операционной системы, на смартфон. Постоянные пользователи Android отмечают, что это сказывается на работе смартфона: снижается уровень его производительности. Поэтому совсем скоро такие лаунчеры больше не понадобятся и их можно будет удалить, говорят разработчики.

 

Релиз обновления запланирован на конец июня на площадке Android P (Developer Preview 4). Эта платформа занимается упрощением использования операционной системы, чтобы работа с Android стала ещё более доступной.

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