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В Ростове МТС развернула сеть Massive MIMO в стандарте LTE-TDD 2600

Сегодня, 16:55

Технология способна в пять раз увеличить емкость сети и обеспечить фанатам лучшее качество доступа к мобильному интернету почти на всех современных моделях смартфонов.

МТС, один из крупнейших операторов связи, и компания Ericsson, в Ростове на базе функционирующей сети МТС осуществили запуск Massive MIMO — 5G. Данная технология увеличит пропускную способность и объем соты благодаря использованию множества антенн на базах, и, кроме того, увеличит радиус действия во время передачи информации, так как может формировать на одной частоте управляемые узконаправленные радиолучи от базы к нескольким телефонам одномоментно.

В Ростове-на-Дону сеть Massive MIMO в стандарте LTE-TDD 2600 покрыла территорию, прилегающую к стадиону «Ростов Арена», привокзальную площадь, фан-зону на Театральной площади.

Менее чем за полгода МТС расширила действие сети LTE в областном центре и Ростовской области, на 10 процентов увеличив число базовых станций. Не обошли вниманием новый парк на левом берегу Дона и подъезды к спортивной арене. Установили новые базы всех видов и на СКА СКВО и «Локомотиве».

Строительством телекоммуникационной инфраструктуры в городе МТС занимается в рамках 3-летнего договора между оператором связи и главой Ростовской области. Сумма соглашения должна составить 3,5 млрд руб до конца 2020 года.

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