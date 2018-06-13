Эксперты: Искусственный интеллект предскажет направление взгляда

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Глаза часто выдают намерения человека, потому в разных играх, где люди находятся лицом к лицу, можно предсказать, какой будет ход. Эдуардо Веллосо и Тим Миллер из Мельбурнского университета в Австралии проверили возможность так делать и в компьютерных проектах через особые «глазные» трекеры. Результаты эксперимента опубликовали в The Conversation.

В существующих «глазных» трекерах используются инфракрасные камера и светодиоды, чтобы оценить, в какую точку экрана смотрит пользователь. Такая функция часто бывает встроена в ноутбуки и гарнитуру VR, что улучшает возможности видеоигр. Специалисты из Мельбурнского университета проверили, насколько данная технология качественна и может ли использоваться одними геймерами против других.

В эксперименте игроки должны были угадывать, к какому городу соперник пытается проложить путь, чтобы в случае чего его заблокировать. Оказалось, что через искусственный интеллект распознать направление вполне возможно. При усилении технологии вероятность предсказать взгляд повысилась ещё на 23 %. Эксперты отметили, что это может помочь не только в играх, но и при взаимодействии людей и роботов на предприятиях, как сообщает VistaNews. Машина быстрее выполнит задание, если поймёт, куда человек смотрит.