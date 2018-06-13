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Появились интригующие характеристики OPPO Find X, названного конкурентом Xiaomi

Сегодня, 16:04

Пока ожидается смартфон, эксперты поделились о нём слухами. Недавно известный специалист рассказал дополнительную информацию о гаджете.

 

Аналитик из Индии Ишан Агарвал сумел раскрыть детали флагмана OPPO Find X. Большая часть предоставленной им информации совпадает с предыдущими новостями. Однако новые интригующие слухи рассказывают о таких деталях, как размер, цветовые варианты и размер аккумулятора.

OPPO Find X оснащён 6,4-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение 2К и 2,340 x 1080 пикселей. Размер дисплея 19,5:9. Это показывает, что дисплей занимает впечатляющее пространство на экране. Цветовые варианты включают в себя красный и синий. Размер смартфона: 156.7 x 74.2 x 9.6 мм. А мощность аккумулятора составляет 3730 мАч

У флагмана будет процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. Двойная основная камера оснащена 20-ю мегапикселями первого сенсора, и 16-ю во втором. Во фронтальной «для селфи» будет 25-мегапиксельная камера. Данные характеристики ставят смартфон в один ряд с гаджетами известных брендов (Huawei, Xiaomi), давая возможность назвать его их конкурентом.

Напоминаем, что старт продаж смартфона запланирован на 19 июня.

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