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Раскрыты характеристики нового смартфона LG Stylo 4

Сегодня, 06:15

Телефон имеет довольно большой экран в 6,2 дюйма и две камеры 13 и 8 МП. Смартфон создан на основе Snapdragon 636.

В распоряжении некоторых источников оказалась подробная информация по характеристикам нового смартфона от LG Stylo 4. Телефон ожидается уже этим летом, однако точная дата анонса еще неизвестна. Смартфон обладает очень большим экраном в 6,2 дюйма, но разрешение экрана разработчики пока что не уточнили.

Совершать действия в телефоне можно будет как при помощи пальца, так и стилусом. Аппарат создан на основе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 636 с 8-ми ядрами. Флеш-карта вместимостью до 32 Гб, а оперативная память 2 Гб. Можно увеличивать объем памяти с помощью дополнительной карты. Батарея телефона рассчитана на 3300 мАч. LG Stylo 4 обладает двумя отличными камерами на 13 и 8 Мп и светодиодной вспышкой. Весь аппарата 172 грамма. Точная цена нового смартфона пока что уточняется.

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