В Сеть попали фото стеклянного Samsung Galaxy S10

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Задняя крышка выполнена из стекла. Фотографией поделились дизайнеры Phone Designer.

В Сеть попали фото долгожданного стеклянного Samsung Galaxy S10, официальная презентация которого состоится только через полгода. Судя по кадрам, смартфон практически полностью лишен отступа снизу, что делает экран визуально больше. По центру дисплея располагается дактилоскопический модуль, предполагается, что он ультразвуковой.

Задняя панель Samsung Galaxy S10 выполнена из стекла, но под ним находится 3D-наклейка, которая явно улучшает внешний вид гаджета в эстетическом плане. Такую уловку невозможно раскрыть без разбора смартфона.

Если дизайн Samsung Galaxy S10 в действительности окажется таким, как на фото, то он станет первым в мире по популярности. Стоит отметить, что новинка снабжена современными функциями, включая 3D Face.