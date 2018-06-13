В iPhone X нашли секретную функцию перезагрузки

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Это связано с отсутствием кнопки Home. При необходимости владелец смартфона от Apple с легкостью перезапустит устройство.

В iPhone X любопытные пользователи нашли секретную функцию перезагрузки. Ранее, когда смартфон зависал или происходил какой-либо сбой, его перезапустить было возможно при помощи кнопок Home и питания до появления логотипа Apple. На iPhone X заветную Home устранили, но необходимость в экстренной перезагрузке осталась.

Секретная функция активируется следующим образом: нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, также проделать с кнопкой уменьшения громкости, а после нажать и удержать боковую кнопку до появления логотипа Apple. Американская компания постоянно вносит изменения в свою продукцию. На очереди замена разъема Lightning на USB Type C в iPhone, что может повысить стоимость гаджетов.