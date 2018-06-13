«МегаФон» запустил в России безлимитный мобильный интернет

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Желающие испытать все прелести неограниченного интернет-соединения от одного из наиболее популярных операторов должны выложить 1300 рублей в месяц.

Оператор сотовой связи «Мегафон» порадовал своих абонентов новостью о том, что запустил в России безлимитный мобильный интернет. Соответствующая информация накануне появилась на официальном сайте компании. К слову, полноценным белимитом данное предложение назвать нельзя, поскольку речь идёт о пользовании мобильным интернетом в ночное время суток.

Здесь абонентов за 1300 рублей в месяц на самом деле ждёт самое настоящее раздолье. Никаких ограничений по трафику или скорости соединения действительно нет. Между тем, даже в дневное время пользователи данного тарифа смогут активно пользоваться интернетом, но лишь с определёнными условиями. Дело в том, что в данное время суток абонентам доступно лишь 30 Гб трафика.

Ранее мы писали, что «Тинькофф Мобайл» заманивает клиентов безлимитным мобильным интернетом. Новый сотовый оператор предлагает абонентам принять участие в апробации данного предложения всего за 999 рублей в месяц.