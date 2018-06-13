VistaNews.ru


«МегаФон» запустил в России безлимитный мобильный интернет

Сегодня, 11:38

Желающие испытать все прелести неограниченного интернет-соединения от одного из наиболее популярных операторов должны выложить 1300 рублей в месяц.

Оператор сотовой связи «Мегафон» порадовал своих абонентов новостью о том, что запустил в России безлимитный мобильный интернет. Соответствующая информация накануне появилась на официальном сайте компании. К слову, полноценным белимитом данное предложение назвать нельзя, поскольку речь идёт о пользовании мобильным интернетом в ночное время суток.

Здесь абонентов за 1300 рублей в месяц на самом деле ждёт самое настоящее раздолье. Никаких ограничений по трафику или скорости соединения действительно нет. Между тем, даже в дневное время пользователи данного тарифа смогут активно пользоваться интернетом, но лишь с определёнными условиями. Дело в том, что в данное время суток абонентам доступно лишь 30 Гб трафика.

Ранее мы писали, что «Тинькофф Мобайл» заманивает клиентов безлимитным мобильным интернетом. Новый сотовый оператор предлагает абонентам принять участие в апробации данного предложения всего за 999 рублей в месяц.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«МТС» запустил безлимитный интернет без ограничений скорости и трафика

«Билайн» предложил абонентам бесплатный безлимитный мобильный интернет

Самый быстрый интернет теперь доступен в России

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем