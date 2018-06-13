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Эксперты: Android P получит давно ожидаемую функцию

Сегодня, 10:52

Американская корпорация Google решила прислушаться к своим пользователям и оснастить Android P давно ожидаемой функций. Сообщается, что после нового обновления системы появится полезное дополнение.

Стало известно, что в Android P появится функция ночного режима, которая поможет уберечь зрение пользователей в ночное время суток. Сообщается, что темный экран можно будет самостоятельно регулировать и включать в настройках смартфона или планшета. Более того, данная возможность поможет не только сохранить здоровье глаз, но и заряд батареи, которая в таком режиме работает более экономно.

Стоит напомнить, что подобная функция с темным экраном уже существует в устройстве Google Pixel 2. Однако там пользователи сами ничего не могут регулировать, поскольку Android работает автоматически.

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