Первую партию флагманских Lenovo Z5 раскупили за 2 минуты

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За 120 секунд компания заработала 60 миллионов долларов.

Первую партию флагманских Lenovo Z5 раскупили за рекордные 2 минуты. Начинка и оболочка смартфона настолько понравились публике, что небывалый спрос компании был обеспечен. Не осталась без внимания и цена гаджета, ведь на реализацию он был выставлен всего за 200 долларов, что является вполне приемлемой ценой.

Бюджетная копия iPhone X пользуется огромной популярностью среди юзеров. Передняя панель Lenovo Z5 практически полностью идентичная с новинкой Apple, минимальная цена которой в России в данный момент достигает 65 850 рублей. Новинка от Lenovo как и iPhone X получила сдвоенную основную камеру на 16 MP и 8 MP, что позволяет делать более четкие и качественные снимки с хорошей светопередачей. Клон iPhone X несмотря на мощное оснащение получил "слабенький" аккумулятор на 3300 mAh, но плюсом является функция быстрой зарядки.

Ранее в Сети появилась информация, что новый смартфон Lenovo Z5 представлен с безрамочным дисплеем высокого качества, также флагман получил 64 и 128 гигабайт основной памяти. В это же время оперативная память устройства достигла 6 гигабайт, что весьма показательно, но также важным пунктом является сдвоенная основная камера на 8 и 16 Мп.