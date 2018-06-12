Смартфоны Apple оборудуют портом USB-C

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Разработчики компании Apple постоянно занимаются усовершенствованием моделей своих гаджетов. Так, в 2019 году, по многочисленным просьбам поклонников бренда, их оборудуют портом USB-C.

Руководство корпорации Apple постоянно работает над усовершенствованием своей продукции. Для удовлетворения потребностей всех клиентов разработчики оборудуют модели, которые выйдут на рынок в следующем году, портом USB-C.

Эксперты уверенны, что появление данного порта в смартфонах Apple подтолкнет других производителей к оборудованию ним и своих гаджетов. Напомним, что ранее подобная история уже произошла с ноутбуками, которые в компании Apple первыми оснастили портом USB-C, после чего другие производители тоже начали встраивать его в новые модели.

Некоторые специалисты считают замену MagSafe модным USB-C странной. Для зарядки данный порт является абсолютно неудобным и уступает магнитному разъёму полностью. Известно, что порт USB-C очень маленький, так что попасть в него не так уж просто, особенно в темноте. Приходится "елозить" штекером по корпусу ноутбука, что малоприятно. Если раньше достаточно было поднести кабель к разъёму и он сам примагничивался, то теперь это целый процесс стыковки, который отнимает время и нервы.

В моделях iPhone, которые будут представлены осенью текущего года, портов USB-C не будет, такое мнение высказали аналитики рынка.