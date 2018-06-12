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Geekbench провел тестирование известных новинок. В итоге пройти все испытания по характеристикам, комплектации и удобству для пользователя смог лишь этот гаджет. ASUS ROG Phone стал брамой входа тайваньского производителя в мир специализированных игровых телефонов.

ASUS ROG Phone признали самым мощным в мире. Репортер Roland Quandt в конечном итоге узнал, что ASUS пытается включить 10 ГБ оперативной памяти в предстоящий флагман, и это, возможно, был телефон ROG. К сожалению, по слухам, ASUS не пошел вперед с идеей из-за проблем с комплектацией. Оперативная память обычно размещается поверх процессора, но не хватает места для установки необходимых чипов. 10 ГБ оперативной памяти, безусловно, слишком много в смартфоне и больше, чем у ноутбуков начального уровня. ОС Android может даже не знать, что делать с таким количеством памяти, но ASUS, вероятно, хотел доказать, что он был впереди игры, предлагая много оперативной памяти. Тем не менее, ничего не получилось, но, возможно, в следующем году, когда игровые смартфоны популяризируются, производитель может экспериментировать с чем-то еще более сумасшедшим.

Смартфон обладает огромной вычислительной мощностью и передовым решением для охлаждения, как никто другой, чтобы предотвратить нагрев телефона. Некоторым людям также может понравиться его агрессивный дизайн, хотя это может показаться излишним для других. Телефон подпитывается Qualcomm Snapdragon 845, который фактически работает на более высокой частоте. Кроме того, процессор сможет работать на полную мощность благодаря новаторской компании ASUS в области теплотехники. Толщина телефона - 11 мм, что толще, чем большинство флагманов в наши дни. Это позволит ASUS поставить большие динамики, дополнительный аккумулятор и больше возможностей подключения внутри телефона. Другие характеристики телефона включают 6-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2160 x 1,080.