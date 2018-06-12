Маск: Полностью автономным автопилот Tesla станет в августе

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Глава компании Tesla рассказал об обновлении системы Autopilot.

Автопилот электромобилей Tesla станет полностью автономным, заявил основатель бренда Илон Маск. По словам предпринимателя, произойдёт это уже в августе после обновления системы Autopilot до «Версии 9». В своём Twitter миллиардер подчеркнул, что в новом апдейте для машины предусмотрены особенности, направленные на обеспечение безопасности водителя и пассажиров. Маск заметил, что работа программного обеспечения должна быть направлена в первую очередь на безопасное использование машины. В чём будут заключаться особенности обновления и как будет проявляться автономность, он не уточнил. Как известно, 13 мая во время испытаний беспилотного режима Telsa погиб опытный пилот.

Ранее стало известно, что на грядущем совете директоров акционеры Tesla намерены поднять вопрос об увольнении главы компании Илона Маска. Что послужило причиной столь резкого решения, пока не известно. Сам основатель бренда пока данную информацию не комментирует.