Xiaomi установила беспрецедентный рекорд продаж

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В компании заявили о фантастическом достижении.

Компания Xiaomi продолжает удивлять своими показателями на мировом рынке. Устройства данного бренда приобретают огромную популярность благодаря соотношению цены и качества. В этой связи в компании не перестают фиксировать достижения в области продаж. В частности, на днях стало известно, что Xiaomi установила беспрецедентный рекорд по данному показателю. Официальные данные говорят, что лишь за первый квартал 2018 года бренд реализовал 28,4 млн смартфонов. Это касается девайсов из разных ценовых категорий. Сумма прибыли за отчётный период перевалила за отметку в 3,6 млрд долларов. Данное достижение стало абсолютным рекордом для Xiaomi. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года компания заработала на продажах гаджетов в три раза меньше. В Xiaomi уже заявили, что не намерены останавливаться на достигнутом и планируют развить успех.

Ранее в компании Apple заявили, что спрос на iPhone упал на 20%. Специалисты бренда заметили, что любители «яблочной» продукции притаились и ждут очередной премьеры, мало обращая внимание на прошлогодние гаджеты.