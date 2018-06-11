VistaNews.ru


Создана платформа Plug and Play для разработки и доставки вакцины от Эболы

Сегодня, 20:50

Исследователи компании GeoVax сообщили, что новый проект является уникальным и незаменимым, особенно во время вспышек вирусных болезней. Испытания, пройденные накануне, продемонстрировали 100% срабатывания практически во всех случаях.

Платформа Plug and Play создана для разработки и доставки вакцины от Эболы, Зика и Ласса, а также других видов лихорадки. Отмечено, что такие продукты безопасны и эффективны, а в случае массовой востребованности создаются очень быстро, после чего попадают к пациенту.

Новая платформа являлась необходимостью, ведь общественность нуждается в таком методе, который мог бы обезопасить ее от биологической опасности и различной степени воздействия, оказывающего угрозу для жизни. Ученые подчеркнули, что при однократном использовании вакцина показала полную защиту организма.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Нигерии распространилась смертельная лихорадка Ласса

Учёные из Новосибирска разработали вакцину против Эболы

Bose AR создал дополненную реальность для звука

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Рекомендуем