Создана платформа Plug and Play для разработки и доставки вакцины от Эболы

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Исследователи компании GeoVax сообщили, что новый проект является уникальным и незаменимым, особенно во время вспышек вирусных болезней. Испытания, пройденные накануне, продемонстрировали 100% срабатывания практически во всех случаях.

Платформа Plug and Play создана для разработки и доставки вакцины от Эболы, Зика и Ласса, а также других видов лихорадки. Отмечено, что такие продукты безопасны и эффективны, а в случае массовой востребованности создаются очень быстро, после чего попадают к пациенту.

Новая платформа являлась необходимостью, ведь общественность нуждается в таком методе, который мог бы обезопасить ее от биологической опасности и различной степени воздействия, оказывающего угрозу для жизни. Ученые подчеркнули, что при однократном использовании вакцина показала полную защиту организма.