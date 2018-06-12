«Народный» смартфон Xiaomi Redmi 5 подешевел на 60%

Сегодня, 05:45

Устройство стало очень популярно во всём мире, и по итогам первого квартала 2018 года обогнало даже флагман Samsung Galaxy S9. Сейчас же стоимость на него упала до 8 500 рублей с 14 тысяч.

Так получилось, что в России много налогов, пошлин и сборов, из-за которых товары стоят дешевле, чем в Европе, хотя доходы людей намного ниже, даже по сравнению с жителями ближайших стран. На фоне этого большинство бизнесменов стараются подзаработать, завышая ценники. Всё это привело к тому, что «народный» бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 5 на старте продаж стоил 14 тысяч рубелей, что не очень-то и бюджетно.

Многие крупные сети до сих пор продают устройство по этой цене, но вот менее крупные компании снизили ценник до 8 500 рублей, то есть телефон подешевел на 60%. Такая цена будет до тех пор, пока доллар в РФ снова не начнёт расти.

Стоит отметить, что во всех других странах с момента начала продаж Xiaomi Redmi 5 цена примерно в 8 500 рублей была установлена изначально.

Смартфон считается бюджетным, но обладает металлическим корпусом, 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Основная камера имеет 12 Мп. А фронтальная 5 Мп. Работает Xiaomi Redmi 5 на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой в 1,8 ГГц. Аккумулятор имеет в запасе 3 300 мАч. Функции быстрой зарядки хоть и нет, но стандартная зарядка способна зарядить смартфон очень быстро. ОЗУ всего 2 ГБ или 3 ГБ, а ПЗУ – 16 или 32 ГБ.

Интересно, что Xiaomi Redmi 5 по итогам первого квартала обогнал Galaxy S9 по продажам. Если бюджетника удалось продать 5,5 миллиона устройств, то вот флагмана – 5,4 миллиона. Это очень серьёзное достижение для Xiaomi.