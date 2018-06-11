В Ганновере откроется выставка информационных технологий CeBIT

Сегодня, 13:11

В этом году в ней примут участие 2 800 человек из семидесяти стран мира.

Российские разработчики также представят на выставке информационных технологий CeBIT, которая откроется сегодня в Ганновере, свои проекты. Компании из России будут показывать личные разработки в отрасли виртуальной реальности и сервисов для интернета вещей.

Главное внимание уделяют разработкам в таких областях, как исскуственный интелект, автономные системы, виртуальная и дополненная реальность, дроны и антропоморфные работы.

Выставка будет проходить в Ганновере с 11 до 15 июня. Входные билеты 100 евро, стенды от 3750 евро за 15 м\кв.