LG готовит к выпуску умные часы на базе Wear OS

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Учитывая документы Федеральной комиссии по связи США, в скором времени компания LG готовится выпустить на рынок свои новые умные часы, которые работают под управлением Wear OS.

Напомним, Wear OS - это переименованная Android Wear. Отталкиваясь от известной информации, устройство будет носить название LG Watch Timepiece. В себе умные часы на базе Wear OS, которые готовит к выпуску LG, сочетают традиционный часовой механизм с «умными» функциями. Эти часы получат несколько оригинальных нововведений, а также обычный дизайн Android Wear в них будет изменен. Стандартный вертикальный список заменили круговой каруселью. В этих смарт-часах нет сотовой связи. Предположительно, они станут преемником Watch Style.

В часах есть 768 МБ встроенной памяти, а также вмонтирован накопитель на 4 ГБ. Экран 1.2 дюйма, разрешение 360*360. Прибор поддерживает Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2. Работают на аккумуляторе 240 мАч, в случае полного разряда батареи часы будут показывать время еще 100 часов.

Устройство обозначают LM-W319. Стоимость будет от 250$.