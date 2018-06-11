В iOS появилась возможность блокировки спам-звонков и сообщений для разработчиков

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Представители Apple не рассказали про эту функцию во время официального анонса ОС 4 июня, но такие сведения опубликовали на интернет-портале. У пользователей появится возможность блокировки номер, чем которые рассылают спам со сторонним расширением, как сообщает HotGeo. Специалисты по разработке смогут включать в «Настройках» опцию «Нежелательные сообщения».

Для активации расширения не понадобится много усилий. Оно займётся сбором дополнительных сведений и самостоятельной блокировкой номеров, список которых можно будет посмотреть в контактах в «Настройках». Такую функцию запретило Управление по регулированию телекоммуникаций в Индии.

Разработчики Android в ответ занялись разработкой стороннего приложения, а специалисты из Apple просто заявили об отказе и заблокировали доступ Управления к вызовам и сообщениям пользователей. Представители компании утверждают, что в Индии блокировка спама особо нужна, поскольку там его присылают минимум 5 раз за сутки.

Это также позволит сделать гаджет безопаснее. Эксперты подчёркивают, что через спам часто передаются вирусы, которые начинают распространяться на устройстве, стоит открыть письмо.