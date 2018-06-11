В Сеть попали первые изображения флагманского iPhone

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Устройство, которое представят в сентябре, будет иметь тройную камеру. Это говорит о тройном зуме. Работать смартфон будет на фирменном ещё не вышедшем процессоре A12. Младшая модель обзаведётся единственной системой True Depth.

Недавно в Сеть попали первые трёхмерные изображения нового флагманского iPhone, который Apple представит в сентябре. Старшая топовая модель будет обладать OLED-дисплеем с диагональю в 6,5 дюйма. Сердцем станет новый процессор Apple A12. Однако интерес больше состоит в том, что на опубликованных картинках показан тройной основной модуль камеры, как у Huawei P20. Хотя стоит отметить и предположение, а именно, что новинка получит двойную камеру и вспышку в одном модуле.

На опубликованных изображениях видно, что габариты составят 157 на 77 миллиметров. Размер похож на iPhone 8 Plus, диагональ экрана у которого составляет 5,5 дюйма.

Также были опубликованы картинки и младшей версии топового iPhone с дисплеем на 6,1 дюйма. В этой системе только одна основная камера, но зато есть True Depth. Последняя в своём роде уникальна, так как больше ни один смартфон не обладает схожими технологиями, считывая лицо владельца на программном уровне.

Стоит отметить, что автор и правдивость опубликованных изображений остаётся под вопросом. Apple утечек допускает редко, такова политика компании, а если они просто дизайнерские инсайды, то все эти данные останутся на уровне слухов.

Ранее сообщалось, что новый iPhone получит такие же чувствительные камеры, как и Google Pixel 2.