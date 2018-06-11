VistaNews.ru


В Сеть попали первые изображения флагманского iPhone

Сегодня, 08:24

Устройство, которое представят в сентябре, будет иметь тройную камеру. Это говорит о тройном зуме. Работать смартфон будет на фирменном ещё не вышедшем процессоре A12. Младшая модель обзаведётся единственной системой True Depth.

Недавно в Сеть попали первые трёхмерные изображения нового флагманского iPhone, который Apple представит в сентябре. Старшая топовая модель будет обладать OLED-дисплеем с диагональю в 6,5 дюйма. Сердцем станет новый процессор Apple A12. Однако интерес больше состоит в том, что на опубликованных картинках показан тройной основной модуль камеры, как у Huawei P20. Хотя стоит отметить и предположение, а именно, что новинка получит двойную камеру и вспышку в одном модуле.

На опубликованных изображениях видно, что габариты составят 157 на 77 миллиметров. Размер похож на iPhone 8 Plus, диагональ экрана у которого составляет 5,5 дюйма.

Также были опубликованы картинки и младшей версии топового iPhone с дисплеем на 6,1 дюйма. В этой системе только одна основная камера, но зато есть True Depth. Последняя в своём роде уникальна, так как больше ни один смартфон не обладает схожими технологиями, считывая лицо владельца на программном уровне.

Стоит отметить, что автор и правдивость опубликованных изображений остаётся под вопросом. Apple утечек допускает редко, такова политика компании, а если они просто дизайнерские инсайды, то все эти данные останутся на уровне слухов.

Ранее сообщалось, что новый iPhone получит такие же чувствительные камеры, как и Google Pixel 2.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Huawei Mate SE станет убийцей iPhone SE

Apple представит iPhone с тройной камерой для дополненной реальности и 3D-фото

Снимки Huawei Honor 10 попали в Сеть

Главное за неделю

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У него сломалась машина времени, и теперь он...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Рекомендуем