VistaNews.ru


Компьютеры от Apple изменятся в положительную сторону благодаря мобильным приложениям

Сегодня, 21:27

В настоящее время компания Apple больше сил тратит на разработку смартфонов и программ для них. MacOS отодвинули на второе место. Однако новая версия ОС всё-таки докажет, что совсем об этом направлении разработчики не забыли, как сообщает «Версия.Инфо».

Анонс macOS Mojave появился во время WWDC 2018. ОС будет отличаться в первую очередь рядом приложений, перенятых с мобильной операционной системы. Сенсорное управление Apple внедрять не собирается, но использует то, в чём разбирается очень хорошо. Добавлены будут такие программы, как «Новости», «Дом», «Диктофон» и «Акции».

Предполагается, что список станет ещё больше. Разработчики отмечают, что до 2019 года доработают macOS так, что сами пользователи смогут легко устанавливать туда программы с телефона. Эксперты предполагают, что это повысит интерес к продукции Apple, частично сгладив негативный эффект от грандиозного провала с iPhone Х.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Apple официально «спалила» название новой macOS 10.14

Apple прекратит поддержку тысяч приложений для MacOS

В 2019 году Apple представит универсальные приложения для Mac и iOS

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем