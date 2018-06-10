Компьютеры от Apple изменятся в положительную сторону благодаря мобильным приложениям

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В настоящее время компания Apple больше сил тратит на разработку смартфонов и программ для них. MacOS отодвинули на второе место. Однако новая версия ОС всё-таки докажет, что совсем об этом направлении разработчики не забыли, как сообщает «Версия.Инфо».

Анонс macOS Mojave появился во время WWDC 2018. ОС будет отличаться в первую очередь рядом приложений, перенятых с мобильной операционной системы. Сенсорное управление Apple внедрять не собирается, но использует то, в чём разбирается очень хорошо. Добавлены будут такие программы, как «Новости», «Дом», «Диктофон» и «Акции».

Предполагается, что список станет ещё больше. Разработчики отмечают, что до 2019 года доработают macOS так, что сами пользователи смогут легко устанавливать туда программы с телефона. Эксперты предполагают, что это повысит интерес к продукции Apple, частично сгладив негативный эффект от грандиозного провала с iPhone Х.