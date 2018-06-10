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Тренды наступившего сезона показывают, что недавние инновационные решения вроде дактосканеров, уступают место сегментам, которые позволяют значительно увеличить общую площадь дисплея. Ведущий южнокорейский производитель не остался в стороне от прогресса.

Samsung рассекретила «тайные» кнопки в экранах будущих смартфонов. Секретность сенсоров состоит в их расположении под стеклом, которое можно определять пользователю только с помощью специального приложения к программному обеспечению. Таким образом, для владельца новых моделей смартфонов Samsung значительно увеличивается количество функций, в том числе, обеспечивающих безопасность.

В настоящее время разработчики южнокорейской компании уже запатентовали новую систему. Эксперты предполагают, что новинками уже в этом сезоне могут воспользоваться потребители на международных рынках.

Общая концепция «тайных» кнопок под стеклом состоит в том, что экран на смартфонах сможет занимать не менее 90% общей площади.