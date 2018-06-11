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Эксперты обнаружили серьёзные уязвимости в ПО OnePlus 6

Сегодня, 00:50

Эксперты выявили, что программа для загрузки картинок может быть причиной переноса вируса на OnePlus 6. Эта уязвимость ослабляет безопасность гаджета, как сообщает VladTime.

По словам президента компании Edge Security Джейсона Доненфельда, не имеет значения при этом, заблокировано устройство или нет. Проблема достаточно серьёзная – изображение может загружаться уже с вирусом. Это даст возможность доступа к разной информации на гаджете и управлению приложениями.

Из-за этого не следует подключать OnePlus 6 к компьютеру в месте, в котором пользователь не уверен насчёт безопасности. Именно при загрузке фотоконтента с ПК больше всего вреда, если у того, кто загружает, недобрые намерения. Компания-производитель пока наличие такой уязвимости не прокомментировала.

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