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Будущий iPhone будет дешевле предыдущих моделей

Сегодня, 21:23

Специалисты рискнули предположить, сколько будет стоить одна из новых моделей «яблочной» продукции. Смартфон станет более доступным по сравнению с предшественниками.

На презентации новой продукции WWDC-2018 Apple впервые представила широкой аудитории обновления, которые ждут iOS 12, tvOS 12 и другие операционные системы. Также всплыла информация о том, что для будущих моделей смартфонов компания закупила на 20% меньше деталей, чем для предыдущих. Эксперты объясняют это не чем иным, как возросшей конкуренцией между ведущими компаниями, занимающимися производством современных технологий. Уже многие разработчики прошивают операционную систему так, чтобы в неё входили все нужные приложения, чем занимаются и Apple: FaceTime, ассистент Siri. Напоминаем, что не всем пользователям бета-версии iOS пришлись по душе обновления.

Цена за последнюю модель iPhone – iPhone Х – составляла 1000 долларов. Ожидаемая стоимость будущего смартфона значительно ниже: 600 долларов. Поэтому прогнозы специалистов предупреждают о том, что желающим получить смартфон дешевле с брендом «яблока» сделать это будет очень непросто.

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