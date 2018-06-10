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Зародыш ИИ: Революционный OPPO F7 с «фронталкой» на 25 Мп показали в Китае

Сегодня, 13:42

Устройство из среднеценовой категории обладает отличными характеристиками и неплохой ценой. Но фишкой устройства стала конечно же его фронтальная камера, которая обладает огромным количеством «фишек».

В Китае показали новый смартфон OPPO F7, который очень похож на все современные устройства. В компании решили следовать трендам и сделать из телефона некий клон iPhone X, как сзади, так и спереди с вырезом вверху экрана.

Дисплей OPPO F7 обладает размером в 6,23 дюйма и разрешением Full HD+. Работает смартфон на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio P60 с графическим ускорителем Mali-G72 MP3. Оперативной памяти всего 4 гигабайта, а постоянного хранилища – 64 гигабайта. Этих характеристик будет достаточно для просмотра видео, сёрфинге в интернете и нетребовательных игр.

Всё железо работает от аккумулятора в 3400 мАч, что также не очень много. Однако в комплекте идёт зарядное устройство, блок которого заряжает смартфон достаточно быстро, хотя речи о беспроводной зарядке не идёт.

Самое главное в OPPO F7 – это камера. Смартфон обладает «фронталкой» на 25 Мп и апертурой в f/2.0. Конечно же «тягаться» с флагманами камера не сможет, но с китайскими девайсами своей категории это у OPPO F7 получится отлично. Основной модуль имеет матрицу в 16 Мп и апертурой f/1.8. Фотографировать помогает зародыш ИИ.

Работает революционный OPPO F7 на ОС Android 8.1 с оболочкой ColorOS 5.0. Стоить смартфон будет 23 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что камеру OPPO F7 протестировали пользователи .

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