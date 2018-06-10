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Назван список смартфонов Xiaomi, что получат портретный режим с MIUI 10

Сегодня, 13:06

31 мая состоялась презентация операционной системы Xiaomi MIUI 10, которая пока доступна только в бета-тестировании. Специалисты назвали список смартфонов Xiaomi, которые после обновления получат портретный режим и функцию размытия фона без двойного модуля камеры.

 Популярные эффект размытия фона достигается с помощью двойной камеры, один из модулей которой отвечает за эффект боке. Однако производители в новой версии интерфейса сделали возможной портретную съемку, как для основной камеры, так и для фронтальной. Сделано это с помощью внедрения машинного обучения в MIUI 10.
Среди моделей, которые будут поддерживать данную функцию, названы: Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi6 (для фронтальной камеры), Xiaomi Mi5, Xiaomi Mi5S, Xiaomi Mi5S Plus, Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi Max/Mi Max 2, Xiaomi Redmi Note 5 (для фронтальной камеры), Xiaomi Redmi Note 4/4X (индийская версия), Xiaomi Redmi Note 3, Xiaomi Redmi 4/4X, Xiaomi Redmi 5.
Напомним, что новая версия ПО станет доступна только в июле. Помимо камеры была оптимизирована работа и производительность устройства, расширены возможности искусственного интеллекта, а также устранены недочеты предыдущей версии.

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