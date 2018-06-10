Смартфоны от Google Pixel 3 и 3 XL получат функцию Active Edge и беспроводную зарядку

Сегодня, 13:11

XDA Developers сообщили, что следующие смартфоны от Google будут оснащены функцией Active Edge, более известной в рунете как «чувствительный» корпус. Особенностью устройства станет стеклянный корпус.

Технология Active Edge позволяет управлять смартфоном с помощью сенсоров на гранях, например, можно сделать скриншот, просто сжав телефон в ладони, а так же вызвать Google-ассистента или отключить звук уведомлений. Ожидается, что в смартфонах сохранится функция их предшественников Google Pixel 2и 2 XL Google Lens, которая позволяет пользователям получить информацию об объекте, просто наведя на него камеру.

Официального заявление про беспроводную зарядку не было сделано, однако специалисты уверены, что дизайн устройства указывает на возможное внедрение этой функции. Предыдущие модели имели лишь стеклянные вставки.