Seagate анонсировала SSD-диск специально для Xbox One

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Seagate обеспокоенна нехваткой свободного места на накопителях консолей, о чём сообщила в рамках выставки E3. Компания представила новый SSD, который направлен на решение проблем среди владельцев Xbox One.

В рамках выставки электронных развлечений показывается множество новых игр, как на компьютеры, так и на консоли. Однако все новинки требуют всё больше памяти на устройствах пользователей. Обеспокоившись этим, компания Seagate анонсировала новый накопитель, созданный специально для Xbox One.

Кроме дополнительного пространства на жестком диске у новинки будет еще несколько положительных сторон. Производители обещают, что скорость обмена информации с устройствами будет значительно выше, чем на самих консолях. Накопитель получил название Game Drive и будет представлен в трёх вариантах различного объема. Версия в 500 Гб обойдется покупателям в $150, а модель с 1 Тб памяти будет стоить $300. Самый дорогой вариант имеет цену в $600, обладает объемом в 2 Тб.