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В Японии роботы могут заменить персонал по уходу за пожилыми людьми

Сегодня, 11:48

Искусственный интеллект получил широкое распространение в Японии, внедряясь в различные отрасли, в том числе и здравоохранение. Использование роботов в медицинских учреждениях и домах престарелых позволит исправить недостаток рабочих.

 Япония столкнулась с такой важной проблемой, как большой процент престарелых людей среди всех жителей государства. Именно поэтому потребовалось увеличение персонала по уходу, которого оказалось недостаточно. Изначально нехватку медицинских работников пытались исправить благодаря прибывшим на работу иностранцам.

Однако одним из возможных решений могут стать роботы. Механизмы, оснащённые искусственным интеллектом, в первую очередь направлены на положительные эмоции со стороны пожилых людей. Они располагают к диалогу, позволяя пациентам чувствовать себя свободней и раскованней. Многие из них имитируют жесты, а также мимику и движения при разговоре. Пожилые люди, контактирующие с подобными механизмами, отметили их пользу и помощь.

Одним из таких роботов является Telenoid. Он обладает весьма странным внешним видом, однако его разработчики уверены, что это только помогает развивать воображение тем, кто с ним общается. Другой вид механизмов выглядит как домашние питомцы, общение с которыми также является одним из видов терапии, чаще направленной на детей. Единственным минусом роботов является то, что они достаточно дорого стоят, из-за чего нет возможности укомплектовать ими множество учреждений.

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