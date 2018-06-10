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В Сеть попали первые рендеры нового Nokia 5.1 Plus

Сегодня, 11:12

Смартфон будет обладать элегантным дизайном, который похож больше на Nokia X6. Не так давно компания-владелец HDM представила 3 новых устройства.

Недавно в Сеть попали первые рендеры нового мобильного устройства Nokia 5.1 Plus. Новинка получит дисплей с диагональю на 5,7 дюймов, а также процессор MediaTek Helio P10. Сегодня же пользователям показали первое видео Plus-модификации дизайнеры с Tiger Mobiles. Считается, что смартфон будет больше похож на Nokia X6, чем на Nokia 5.1.

                                     

Пока что точных характеристик Nokia 5.1 Plus не известно. Однако эксперты считают, что платформа получит более улучшенное оборудование, чем её младший брат. По крайней мере так происходит всегда.

Стоит отметить, что опубликованные рендеры – это только предположение дизайнеров, которое основывались на существующих утечка. Их работа с HDM Global и их смартфонами ничего общего не имеет.

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