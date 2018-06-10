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Роботы-курьеры страдают из-за жестоких прохожих

Сегодня, 09:52

Компания Starship Technologies внедрила в городскую систему Британии роботов, которые доставляют пищу. Однако машины вынуждены терпеть несправедливо жестокое обращение со стороны человечества.

 Ахти Хейл является одним из соучредителей компании Starship Technologies, которая с 2014 года занимается разработкой роботов по доставке пищи. Роботы работают в Англии, где ездят по тротуарам со скоростью 6,5 км/час. Они представляют собой полностью автономную курьерскую систему, где заказанные товары помещаются в отсек, накрытый крышкой.
Однако не все граждане отнеслись к 55-сантиметровым курьерам с уважением. Ахти Хейл рассказывает о многочисленных ситуациях, когда прохожие пытались проверить, насколько роботы хорошо знают дорогу. Они отвлекали робота, сбивали с толку, задевали ногой, преграждали дорогу.
Представители компании заявляют, что это не приводило к порче роботов, однако задерживало доставку еды. Непонятно, почему люди оказывались такими жестокими в отношении роботов, ведь те никому не мешают и точно не могут дать сдачу. Чтобы как-то защитить роботов, производители оборудовали в них 9 камер наблюдения, сирены и механизм отслеживания местоположения.
Также компания предоставила статистические данные, согласно которым 80% контактов роботов-курьеров с людьми проходили успешно. Их либо игнорировали, либо были предельно аккуратны.

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