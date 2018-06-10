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Samsung Galaxy S9 обогнал iPhone X и стал самым продаваемым смартфоном

Сегодня, 09:09

Так утверждают аналитики из компании Counterpoint. Разница хоть не велика и составляет всего 0,3%, но она есть, что и позволило южнокорейскому гиганту занять первенство. Однако по итогам первого квартала аппарат оказался только на 5-м месте.

Стоит отметить, что в апреле Samsung Galaxy S9 Plus и Samsung Galaxy S9 продавались практически идентично. На каждый из устройств пришлось по 2,6% продаж. Однако из-за этого показателя смартфон обогнал iPhone X, у которого доля рейтинга составила 2,3%. Получается, что в апреле самым продаваемым смартфоном был именно Samsung Galaxy S9 Plus и его младший брат.

В рейтинг также попали iPhone 8, iPhone 8 Plus, Xiaomi Redmi 5 и его братья, iPhone 6 и iPhone 7.

Однако, согласно первому кварталу 2018 года, лидером остаётся iPhone X. Apple удалось продать 12,7 миллионов смартфонов, что почти в два раза больше, чем Samsung продали своей 9-той «галактики».

Второе место по итогам квартала занял iPhone 8, затем Galaxy Grand Prime Plus, а тройку лидеров замыкает iPhone 8 Plus.

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