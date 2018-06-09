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SpaceX построит на мысе Канаверал ангары для ракет Falcon

Сегодня, 21:42

SpaceX объявило о своей задумке NASA. Компанией подана заявка на строительство.

Стало известно, что SpaceX построит на мысе Канаверал центр управления полетами, а также ангары для ракет Falcon. Площадь проекта составит около двадцати семи гектаров. На этой территории планируется разместить башню с управляющим центром, а также ангар, в котором размесят ракеты Falcon и космолеты Dragon.

Цель проекта заключается в оптимизации операций по запуску космической техники, частота которых значительно увеличилась за последние годы. Ожидается, что благодаря новшеству удастся совершать до пятидесяти четырех запусков ракет класса Falcon 9, а также приблизительно 10 запусков Falcon Heavy в год.

Напомним, в феврале этого года успешно был запущен Falcon Heavy. Запуск ракеты Falcon Heavy ожидается осуществить в конце текущего года.

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