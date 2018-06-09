Программисты объявили об объединении браузеров Tor Browser и Firefox

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Объявлено начало запуска проекта FUSION, что в переводе обозначает «слияние», а также является аббревиатурой Firefox USIng Onions. Не секрет, что Tor Browser стоит на основе Firefox ESR со специальными патчами, специфическими для Tor.

Программистам анонимного браузера не очень удобно постоянно менять из одного репозитория в другой. В последние полтора года нововведения безопасности вместе внедряли в Tor Browser и Firefox. Сейчас, наконец, пришло время для следующего этапа: более плотной интеграции, что в итоге закончится полным слиянием двух знаменитых компаний Firefox и Tor Browser. Сейчас в Mozilla принимает решение. Есть вероятность, что в случае соединения функций нужно сделать два режима приватного серфинга.

Четкого плана нет, какие именно функции Tor Browser будут сделаны в Firefox. Было бы идеально подключить все, кроме последних версий протоколов. Разработчики Tor знают, что в случае полной интеграции луковой маршрутизации в Firefox могут появится некоторые неполадки, в случае удачного эксперимента быстро пойдет вверх нагрузка на сеть Onion. Это миллионы пользователей в сети Tor каждые сутки. Решение проблемы пока под вопросом. Может, богатая корпорация Mozilla Corp. поможет финансово и поддержит Tor.

Разработчики Tor решились на это благодаря дизайну Firefox. «Лиса» хорошо подходит для анонимности, так как он прост и содержит все необходимое для будущего браузера.