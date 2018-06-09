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Бюджетный смартфон от ASUS занимает лидирующие позиции на рынке

Сегодня, 18:06

Смартфон оснащён функциями, привлекающими своей популярностью и качеством. Эксперты положительно оценивают новинку.

 

У ASUS Zenfone Max Pro M1 следует отметить такие внешние характеристики, как размер дисплея, позволяющий удобно смотреть видео: в нём 5,99 дюймов и расширение FHD+, а соотношение сторон составляет 18:9 (2160×1080 точек). На передней панели практически отсутствует рамка, на которой помещается только фронтальная камера в 8 Мп. А индикатор отпечатков пальцев располагается на задней панели. Карты памяти максимально вмещают 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней.

Внутренние характеристики обещают внушительный восьмиядерный процессор от Qualcomm Snapdragon 636. Хотя гаджеты ASUS получают в основном оболочку ZenUI, в новинке используется стандартный Android 8.1 Oreo.

Благодаря таким характеристикам телефон занимает лидирующие позиции на рынке, обходя популярные бренды. Базовая версия Zenfone Max Pro M1 составляет 165 долларов. Можно сказать, что это бюджетный смартфон, оснащённый передовыми технологиями.

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