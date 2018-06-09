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Разработчик: Управляйте своим iPhone глазами

Сегодня, 16:42

Приложение функционирует на ARKit 2, а клик будет сделан при моргании. Мэтт Мосс создал новинку и опубликовал соответствующий ролик в Twitter.

Разработчик Мэтт Мосс создал приложение для «яблочных» смартфонов, презентовав его в Twitter. Ролик мужчина подписал так: «Управляйте своим iPhone глазами. Просто взгляните на кнопку для ее выбора и моргните для нажатия. Работает на ARKit 2». На изобретение его вдохновило участие в конференции WWDC-2018 от Apple, где разработчик лично тестировал бета-версию iOS 12.

По словам Мэтта Мосса, свое приложение он уже проверил и эти мероприятия закончились успешно. Он предполагает, что изобретение поможет людям с ограниченными возможностями. Молодой разработчик намеревается улучшать приложение, чтобы повысить отслеживание глаз до максимально точного уровня. Отмечается, что новинка работает на накануне представленном ARKit 2.

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