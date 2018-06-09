Составлен список из 5 лучших смартфонов лета 2018 года

Сегодня, 17:25

Весной традиционно проходит презентация многих смартфонов, поэтому тем, кто задумал поменять свой старый к лету, предстоит нелегкий выбор. Однако специалисты называют пять наиболее примечательных вариантов.

Возглавил пятерку лидеров флагман Samsung Galaxy S9+, который является лидером в области фотосъёмки благодаря двум основным камерам на задней панели. Они оснащены двумя диафрагмами, которые поддерживают более точную регулировку освещения. Такая функция позволяет делать качественные и чёткие снимки, как в темноте, так и ночью. Фронтальная камера порадует всех любителей селфи отличными результатами.

Второе место получил Sony Xperia XZ2. Данная модель принадлежит к той же ценовой категории, что и Samsung Galaxy S9+. Специалисты отмечают высокую производительность смартфона: процессор Snapdragon 845, батарея на 3180 мАч, а также 4 ГБ ОЗУ.

Далее в списке значатся LG G7 ThinQ (благодаря широкому углу съёмки), Huawei P20 Pro (мощная противоударная защита и тройная камера) и ASUS Zenfone 5Z, который в отличие от остальных обладает высокими параметрами во время воспроизведения аудио.