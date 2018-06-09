В китайском магазине утекла информация про Vivo NEX S на 256 ГБ

Сегодня, 16:13

На следующей неделе состоится выпуск трех моделей смартфонов от Vivo NEX: NEX S, NEX A и NEX. В Сети появилась фотографии, которые доказывают, что NEX S будет на 256 ГБ.

На официальном сайте разработчика модель Vivo NEX S уже появился на прошлой неделе, однако в характеристиках указано, что смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внешней. В Сети есть иная информация, которая гласит, что модель появится с лучшими параметрами – 256 ГБ внешней памяти.

Источником «утечки» является стенд в одном из китайских магазинов. На нем написаны также и некоторые другие параметры смартфона. Среди них, 6-дюймовый безрамочный дисплей, технология экранного звука и процессор Snapdragon 845. Сообщается, что в смартфоне будет автоматически всплывающая камера и виртуальный ассистент с ИИ.