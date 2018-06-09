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Популярное приложение «погибло» из-за ОС Windows 10 Mobile

Сегодня, 15:31

Тревожное сообщение вогнало в раздумья всех, кто в мобильных гаджетах использует Windows Phone 8.1. В 2018 году приложением пользовались более 60% от зарегистрированных 65 млн человек. Компания ранее сообщала, что грядут перемены, но особого значения этому не придали даже эксперты.

Twitter объявила, что с 1 июня приложение популярного сервиса больше не будет поддерживать версии некоторых ОС. Теперь. Популярное приложение «погибло» из-за Windows 10 Mobile. На данный момент, пользователям Windows Phone 8.1 / Windows 10 Mobile остается только «мигрировать» на более удобную платформу, поскольку разработчики самых разных сервисов явно намерены полностью прекратить поддержку этих ОС.

К слову, Twitter - это микроблог, который позволяет пользователям публиковать короткие сообщения из 280 символов или меньше. Пользователи Twitter могут публиковать свои твиты с различных устройств и платформ.

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