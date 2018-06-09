Покупатель обнаружил сразу два бракованных iPhone X на витрине магазина

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Последние версии телефонов от Apple обладают экранами с OLED-технологией, которая экспертами часто критикуется. Один покупатель в Сети показал ролик, где сразу два смартфона за 86 тысяч рублей имели брак, как сообщает HotGeo.

Длительная работа в матричной структуре экрана приводит к серьёзным нарушениям там. Постепенно происходит полное выгорание пикселей, и остаётся след того, что там показывалось некоторый срок. Сразу дефект не заметить, но если долго пользоваться устройством, он обнаруживается. Покупатель показал это на примере двух iPhone X. Смартфоны были прямо на витрине, и для привлечения внимания их включили на максимальную яркость.

Пользователь взял один iPhone X и открыл настройки, где светлый фон показал следы иконок с главной страницы. Во втором устройстве проблема похожая. Третье, где технологию OLED не задействовали, подобный эффект не имело. Ранее в Сети жаловались на проблемы с зарядкой iPhone X. Пользователь за полгода сменил два «юбилейных» смартфона, которые неожиданно отказывали без причин.