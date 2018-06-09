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В Apple Music появился раздел о предстоящих музыкальных новинках

Сегодня, 13:36

К радости пользователей компания Apple выпустила обновление для своего приложения Apple Music, которое призвано отслеживать и предлагать меломанам музыкальные новинки.

В новом разделе «Предстоящие релизы» пользователи получат возможность следить за альбомами, синглами и песнями, которые скоро появятся на музыкальном рынке. Любители музыки смогут заранее приобретать новинки и добавлять их в медиатеку. В разделе «Новая музыка» пользователи моментально получат доступ ко всем предстоящим релизам буквально за два клика. Им будет доступна максимальная информация об альбоме и исполнителе, количестве треков, дата его выхода и предполагаемая цена.

Пользователи Apple немного недоумевают: почему компания так долго тянула с этим приложением. Ведь многие любители музыки давно хотели получить возможность подписаться на обновления любимых исполнителей.

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