Эксперты подтвердили на практике возможности Honor 7C

Сегодня, 11:40

Производители Honor 7C удивили покупателей, когда представили свой бюджетный смартфон, который был оснащен всеми популярными и необходимыми функциями. Эксперты взялись проверить, соответствует ли описанная картина действительным возможностям гаджета.

Внешне Honor 7C мало чем отличается от предыдущих версий. Корпус пластиковый, экран покрыт стеклом 2,5D. В смартфоне представлена двойная основная камера, датчик отпечатка пальцев расположен на задней крышке. Смартфон поддерживает две SIM-карты, а также есть разъем под карту памяти microSD до 256 ГБ.

Специалисты отмечают, что разрешение экрана довольно низкое для смартфона с пропорциями 18:9. Кроме того процессор Snapdragon 450 и 3 ГБ оперативной памяти не лучшим образом показали себя во время тестирования в AnTuTu. При проверке этого результата на играх видно, что время от времени наблюдается пропуск кадров.

Специалисты сделали вывод, что, несмотря на некоторые погрешности, смартфон вполне соответствует своим характеристикам. Было сказано, что в свой ценовой категории Honor 7C станет лучшей альтернативой для покупателей.