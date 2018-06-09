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Эксперты забраковали Acer Chromebook Spin 11

Сегодня, 12:42

Ноутбук за 350 долларов не прошёл тщательную проверку экспертов. Они ответили, есть ли достоинства у такого гаджета.

 

Специалисты выделили ряд недостатков, «пройдясь» по недорогому ноутбуку Acer Chromebook Spin 11. Начав с внешней стороны вопроса, они отмечают, что материал, из которого сделан девайс – пластик – заставляет усомниться при его покупке. Пластиковый корпус намного легче и слабее корпусов с металлическими вставками. Также такой материал выставляет гаджет в невыгодном свете с эстетической стороны: ноутбук не только стоит, но выглядит дёшево.

С точки зрения внутренних характеристик, у Acer Chromebook Spin 11 не хватает мощности для хорошей загрузки приложений Android: OneNote, Photos Companion, Skype и др. Ноутбук просто ловит глюк или виснет, когда пользователь пытается запустить, например, OneNote. Эксперты отмечают, что сложности появляются также и с включением любого типа игр от Angry Birds до графически тяжёлых стратегий. Воспроизведение музыки и видео также оставляет желать лучшего.

Специалисты забраковали и возможности ноутбука для выхода в интернет, то качество роликов на YouTube заметно снижается при просмотре длинных видео. Таким образом, эксперты предупреждают о проблемах, которые могут возникнуть при использовании ноутбука Acer Chromebook Spin 11.

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