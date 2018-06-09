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В смартфоне Apple Watch появятся элементы, как у iPhone 7

Сегодня, 11:53

Аналитики журнала предполагают, что скоро в часы начнут вводить новые функции. Пользователям стоит задуматься о приобретении обновки в ближайшем будущем.

 

Работники журнала Fast Company отметили, что в смартфоне Apple Watch скоро можно ожидать нововведения. Появятся датчики, которые реагируют на состояние здоровья пользователя гаджетом. Аналитики объясняют, что такой алгоритм ускорит процесс отказа от кнопок в «умных» часах. На данный момент Apple Watch выпускают с кнопками, реагирующими на прикосновение.

Исчезновение лишних кнопок со смарт-часов только увеличит производительность девайса, не говоря уже о лёгкости использования такого устройства. В часы добавится новая батарейка и существенно важные детали, которые пока что невозможно установить в корпус Apple Watch. Часы приобретут особые «недвижимые» элементы, как у iPhone 7. Производители часов пока что молчат по поводу этих слухов.

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