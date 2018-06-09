Сегодня, 07:39

В гонке за лидерство в разработке «сверхмашин» между Китаем и США победили американские разработчики, создав устройство, которое производит 200 миллионов миллиардов операций в секунду. Фантастическая цифра 200 петафлопс стала реальностью и выводит человечество на новую стадию развития.

В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер Summit, а это концептуально меняет расстановку сил во многих сферах, начиная от экономического прогнозирования, до глобальных исследований политической ситуации в мире на много лет вперед. Суперкомпьютер, созданный американскими разработчиками, «оставил за бортом» китайское устройство Sunway TaihuLight, которое способно производить 93 квадриллиона операций в секунду.

Суперкомпьютер, созданный в США, пока еще требует огромных помещений, не менее чем в половину футбольного поля, так как минимизировать количество всех блоков, пока не удалось. Тысячи процессоров должны обеспечивать высокую скорость решений и выдачу информацию. Конечно же, Пентагон стал первым инвестором создания сверхмашины.